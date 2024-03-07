Бухарест, 7 марта, 2024, 13:30 — ИА Регнум. В сфере безопасности для Евросоюза самой важной темой является Украина, которой европейские страны должны передавать ещё больше вооружения и денег. Об этом 7 марта заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии в Бухаресте.

Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен

«Процветание невозможно без безопасности. И в сфере безопасности главной темой для ЕС является Украина», — сказала она.

Глава ЕК также в очередной раз пообещала, что европейские страны будут стоять «плечом к плечу» с Киевом столько, сколько это будет необходимо, а также передавать украинской стороне больше денег и вооружений.

В ходе съезда фон дер Ляйен должны утвердить кандидат от Европейской народной партии на пост главы Еврокомиссии нового созыва.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта агентство Bloomberg написало, что западные союзники Киева собрали почти все средства, необходимые для закупки около 800 тысяч снарядов для ВСУ. Ранее с таким предложением выступила Чехия.

Американский журнал Military Watch Magazine (MWM) 26 февраля написал, что страны ЕС готовы идти на крайние меры для обеспечения боеспособности Украины. В качестве примера издание привело Данию, предоставившую Киеву все артиллерийские запасы страны и оставившую себя «без артиллерии вообще».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что поставки западного оружия не повлияют на ход СВО, а только продлят страдания жителей Украины. Он подчеркнул, что Россия достигнет всех целей спецоперации