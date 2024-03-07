Астана, 7 марта, 2024, 12:38 — ИА Регнум. В Казахстане посчитали, сколько человек с именами Путин, Байден и Трамп проживают в республике, следует из мониторингового проекта ranking. kz.

«Политические личности традиционно вдохновляют родителей на имена. Так, в республике проживают один Путин, один Трамп и восемь Байденов и 12 Касым-Жомартов [тезок президента Казахстана]», — следует из данных бюро национальной статистики.

Помимо этого, в стране зарегистрировали 24 человека по имени Казахстан. Примечательно, что в республике проживает немало людей, чьи имена совпадают с названиями городов: 24 человека носят имя Астана, 20 — Алматы и 27 — Семей. Так в Казахстане называется бывший Семипалатинск, город на востоке страны.

При этом самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года супружеская пара из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа назвала новорождённого сына Владимир-Путин. В свидетельстве о рождении мальчика указана фамилия, полное имя, которое пишется через дефис, а затем отчество. Родители объяснили выбор имени тем, что не хотят, чтобы сделанное президентом Владимиром Путиным для страны в будущем забыли.

В Санкт-Петербурге летом 2023 года родился мальчик, имя и фамилия которого совпадают с именем и фамилией президента России. Мать новорождённого рассказала, что так зовут дедушку ребёнка — он тоже Владимир и однофамилец российского президента. По мнению женщины, человек с этим именем призван приводить людей к согласию и порядку.