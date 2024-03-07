Варшава, 7 марта, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал 7 марта, что Варшава предложила Евросоюзу отменить данные ранее Украине торговые преимущества. По его словам, необходимы изменения товарооборота для защиты европейского и польского рынков, в частности, возврат к условиям, действовавшим до начала боевых действий.

РИА Новости / Стрингер

«Мы очень хотим помогать Украине, но мы должны одновременно защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынки, рынок производителей», — заявил Туск.

Премьер отметил, что закрывать границу для украинских товаров при этом не планируется.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля замминистра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что страна введёт новые ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины, если Киев не договорится с Варшавой по условиям поставок. По словам политика, скоро должны состояться переговоры главы польского аграрного министерства Чеслава Секерского с украинским коллегой Николаем Сольским, после которых Варшава решит, что делать дальше.

В начале февраля в Польше начались протесты фермеров, недовольных актуальными условиями товарооборота с Украиной. Они требовали прекращения ввоза в страну украинской сельскохозяйственной продукции и отказа от экологических планов ЕС, предполагающих достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. В польской столице также прошёл организованный профсоюзами «Марш на Варшаву».