Краснодар, 7 марта, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 марта прибыл в Краснодар, сообщили в пресс-службе Кремля.

Архив пресс-службы Кремля / kremlin.ru

Глава государства планирует посетить высшее военное авиационное училище лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Путин на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае провёл встречу с участниками Всемирного фестиваля молодёжи. Вечером во дворце спорта «Большой» состоялась церемония закрытия фестиваля.

Перед этим президент осмотрел выставку «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодёжи» на площадке Университета «Сириус». Он посетил выставочную зону «Сады у взлётной полосы», библиотеку университета, площадку «Музей мира».

Президент 5 марта побывал с поездкой на Ставрополье, где встретился с работниками тепличного комплекса «Солнечный дар».

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