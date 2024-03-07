Москва, 7 марта, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Строящаяся на Троицкой линии московского метро станция «Новаторская» готова уже более чем на 80%. Об этом 7 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Кадр из Телеграм — канала Сергея Собянина

«Готовность «Новаторской» уже перевалила за 80%. До конца года основные работы по строительству этой станции должны быть завершены», — написал он.

Собянин отметил, что строительство одной из самых протяженных радиальных линий Московского метрополитена ведётся от станции Московского центрального кольца «ЗИЛ» в Троицк, её протяжённость составит 43 км и на ней будет 17 станций.

По словам столичного градоначальника, строящаяся станция «Новаторская» станет ключевым пересадочным узлом новой ветки и с неё можно будет перейти на Большую кольцевую линию.

На новой станции завершили монтаж оборудования тягово-понизительной подстанции и ведётся отделка и монтаж потолка.

Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Собянин рассказал, что в 2024 году на линии Московского метрополитена выйдут новые версии составов «Москва-2024». По его словам, обновление подвижного состава затронет все виды городского транспорта. В метро также скоро начнут внедрять беспилотные поезда, добавил мэр.

Московский градоначальник 19 февраля написал, что в столичном метро к 2030 году откроют три новых линии метро — Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлёвскую. Собянин уточнил, что за шесть лет в Москве откроют 39 станций метро и девять станций Московских центральных диаметров.