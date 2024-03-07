Москва, 7 марта, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Самой популярной сувенирной продукцией на Всемирном фестивале молодёжи стали футболки с изображениями и цитатами президента Владимира Путина, заявил на пресс-конференции 7 марта председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024 и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Абсолютный приоритет у нас — футболки, свитшоты с изображениями российского президента, цитатами российского президента», — заявил он.

ВФМ проходит с 1 по 7 марта 2024 года в целях развития международного молодёжного сотрудничества и объединяет 20 тыс. человек из 190 стран мира. Региональную программу проведут с 10 по 17 марта 2024 года, в рамках которой участники посетят 30 российских городов. Фестиваль молодежи проходит в соответствии с указом президента. Впервые в истории фестивального движения в мероприятии приняли участие подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. ВФМ призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран.

Президент России Владимир Путин 6 марта посетил центр «Сириус», где проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Российский лидер побывал на выставке «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодёжи» и пообщался с участниками мероприятия.

Президент выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи 6 марта. Путин отметил, что Россия с помощью этого мероприятия стремилась создать для молодых людей условия свободы, творчества и дружбы.