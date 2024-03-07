Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 7 марта, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Участники Всемирного фестиваля молодёжи получали угрозы с Украины. Об этом 7 марта на пресс-конференции по итогам фестиваля в «Сириусе» заявил председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

РИА Новости / Владимир Астапкович

«Мы зафиксировали линию атаки, и довольно быстро стало понятно, что эта атака идёт с Украины, это такая методичка ЦИПсО», ― пояснил Кириенко.

Он добавил, что, несмотря на попытки шантажа и угроз, ни одну делегацию остановить не удалось.

По его словам, участникам делегаций поступали не только телефонные звонки с угрозами, но и сообщения на электронную почту и в мессенджеры.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Кириенко заявил, что Всемирный фестиваль молодёжи посетила значимая делегация с Украины. По его словам, мероприятие позитивно оценил 91% граждан.

Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 1 марта и объединил молодёжь со всех уголков планеты. Организаторам поступили сотни тысяч заявок на участие в мероприятии из 190 стран мира. На следующий день президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам Всемирного фестиваля молодёжи напомнил, что Россия уже трижды проводила такие молодёжные форумы и каждый раз они лишь подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий.

Путин прибыл в центр «Сириус» 6 марта, где обратился к участникам ВФМ и допустил, что Россия продолжит проводить подобные фестивали. Он добавил, что участники фестиваля фактически создали «город молодёжи мира».

Глава государства также принял в церемонии закрытия фестиваля во дворце спорта «Большой». Российский лидер заверил иностранных участников мероприятия, что Россия стала для них другом, и подчеркнул, что двери страны открыты для любых благих начинаний.