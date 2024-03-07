Москва, 7 марта, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Всемирный фестиваль молодёжи посетила значимая делегация из Украины, заявил на пресс-конференции 7 марта председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВФМ-2024 и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Евгений Биятов/РИА Новости

«У нас 188 стран [участвовали в фестивале] если не считать Россию. Себя посчитать все-таки справедливо, поэтому будет 189. И третья особенность, почему все-таки по-честному 190, конечно же, была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины», — заявил он.

По понятным причинам называть их официальной делегацией, показывать не можем, понимаем, что ребят ждет после этого уголовное преследование, пояснил Кириенко.

Замруководителя администрации президента отметил, что Всемирный фестиваль молодёжи позитивно оценивает 91% граждан. Это те, что что-то слышал о фестивале и знает о его проведении, уточнил Кириенко. От всех опрошенных положительно относятся к фестивалю 84%. Скорее отрицательно или точно отрицательно — всего 2%, по одному проценту, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 2 марта объявил Всемирный фестиваль молодёжи открытым. Глава государства 6 марта приехал в центр «Сириус», где проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Российский лидер посетил выставку «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодёжи» и пообщался с участниками мероприятия.

Кириенко 6 марта посетил ВФМ-2024. Он встретился с участниками марафона «Знание. Первые», проходившего в рамках фестиваля. Встречу посетили также представители более 30 государств.

ВФМ проходит с 1 по 7 марта 2024 года в целях развития международного молодёжного сотрудничества и объединяет 20 тыс. человек из 190 стран мира. Региональную программу проведут с 10 по 17 марта 2024 года, в рамках которой участники посетят 30 российских городов. Фестиваль молодежи проходит в соответствии с указом президента. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. ВФМ призван стать площадкой для открытого диалога молодых людей из России и других стран.