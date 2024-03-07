Барнаул, 7 марта, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, обвиняемый в получении взятки в размере 2 млн рублей, останется под стражей ещё на месяц. Такое решение на заседании 7 марта вынес Индустриальный суд города.

Richard Bistrong

В пресс-службе суда уточнили, что в СИЗО фигурант уголовного дела останется до 9 апреля.

Защита бывшего чиновника пыталась убедить судью изменить меру пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. Следователь попросил суд продлить меру пресечения на один месяц ― до 9 апреля 2024 года. Прокурор подчеркнул, что каких-либо оснований для изменения меры пресечения нет.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники СК и Федеральной службы безопасности задержали Шеломенцева 11 января. Следователи возбудили уголовное дело о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, заместитель главы администрации Барнаула в 2019 году получил от предпринимателя взятку в 2,9 млн рублей за общее покровительство и лояльное отношение городских властей к возглавляемой бизнесменом компании. Чиновник действовал в составе группы лиц в сговоре с генеральным директором АО СЗ «Барнаулкапстрой».