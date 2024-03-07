Москва, 7 марта, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать иноагентом певицу Аллу Пугачёву после её заявления о том, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию. Об этом сообщил руководитель ФПБК Виталий Бородин в Telegram-канале.

Vadim Tarakanov/Global Look Press Алла Пугачёва

Соответствующее обращение ФПБК направило генпрокурору Игорю Краснову. Бородин отметил, что Пугачёва бежала в Израиль после начала специальной военной операции и неоднократно высказывала антироссийскую позицию.

Также певица постоянно поддерживала своего супруга Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который регулярно выступал с критикой СВО и высказывал поддержку Вооружённым силам Украины, напомнили в сообщении.

Обратиться к генпрокурору активисты решили после того как в соцсетях появился видеоролик, где Пугачёва в резкой форме ответила певцу Стасу Михайлову, который ранее упрекнул бежавших из России и оскорблявших родину артистов.

Как сообщало ИА Регнум, Стас Михайлов 5 марта, не называя имён, осудил российских артистов, которые бежали из страны и стали поливать родину грязью. Певец заявил, что они ещё приползут назад на коленях, так как ничего из себя не представляют без публики.

Пугачёва в ответ записала видео, в котором, пытаясь пародировать Михайлова, заявила, что не может встать на колени из-за проблем с ногами. Она также назвала себя старой и безголосой, заявила, что «нормальные люди» якобы не собираются возвращаться в Россию, а в конце нецензурно обругала певца.

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Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинула Россию после начала СВО. Они перебрались в Израиль. В декабре 2023 года Галкин признал, что их жизнь стала сильно хуже после отъезда и его жена с этим полностью согласна.