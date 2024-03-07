Пугачёву потребовали признать иноагентом
Бежавшую в Израиль Пугачёву потребовали признать иноагентом из-за слов о России
Москва, 7 марта, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать иноагентом певицу Аллу Пугачёву после её заявления о том, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию. Об этом сообщил руководитель ФПБК Виталий Бородин в Telegram-канале.
Соответствующее обращение ФПБК направило генпрокурору Игорю Краснову. Бородин отметил, что Пугачёва бежала в Израиль после начала специальной военной операции и неоднократно высказывала антироссийскую позицию.
Также певица постоянно поддерживала своего супруга Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который регулярно выступал с критикой СВО и высказывал поддержку Вооружённым силам Украины, напомнили в сообщении.
Обратиться к генпрокурору активисты решили после того как в соцсетях появился видеоролик, где Пугачёва в резкой форме ответила певцу Стасу Михайлову, который ранее упрекнул бежавших из России и оскорблявших родину артистов.
Как сообщало ИА Регнум, Стас Михайлов 5 марта, не называя имён, осудил российских артистов, которые бежали из страны и стали поливать родину грязью. Певец заявил, что они ещё приползут назад на коленях, так как ничего из себя не представляют без публики.
Пугачёва в ответ записала видео, в котором, пытаясь пародировать Михайлова, заявила, что не может встать на колени из-за проблем с ногами. Она также назвала себя старой и безголосой, заявила, что «нормальные люди» якобы не собираются возвращаться в Россию, а в конце нецензурно обругала певца.
Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) покинула Россию после начала СВО. Они перебрались в Израиль. В декабре 2023 года Галкин признал, что их жизнь стала сильно хуже после отъезда и его жена с этим полностью согласна.