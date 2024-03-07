Анкара, 7 марта, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Турецкие военные в ближайшие месяцы проведут крупную наземную операцию против курдов на севере Ирака, сообщила 7 марта газета Hürriyet.

Global Look Press

Обозреватель Абдулкадир Сельви напомнил слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сказанные после заседания правительства, о том, что Анкара собирается замкнуть круг, который защитит границы страны с Ираком. Эрдоган выразил надежду на то, что вопрос, касающийся иракских границ, Турция окончательно решит летом.

По словам Сельви, власти Турции решили провести широкомасштабную сухопутную операцию и установить безопасную линию в районе расположения базовых территорий до выхода на равнину.

«Линия, охватывающая Гаринский район, определена как граница безопасной зоны», — сообщил он.

Длина границы Турции и Ирака составляет 378 км. Анкара рассчитывает, что в результате операции она полностью, включая известный пещерами район Гара, окажется закрытой для курдов. Турецкие военные возьмут Гаринский район под постоянный контроль.

«Таким образом, на нашей иракской границе, как и в Сирии, будет установлена ​​безопасная линия длиной 378 км и глубиной 40 км», — сообщил автор статьи.

Он добавил, что центральное правительство Ирака и Эрбиль (фактическая столица Иракского Курдистана) окажут Анкаре разведывательную поддержку и примут меры против Рабочей партии Курдистана в Сулеймании и Синджаре.

Как сообщало ИА Регнум, в конце прошлого года ВС Турции провели на севере Ирака военную операцию против Рабочей партии Курдистана. Поводом к проведению боевых действий стала гибель шести военных Турции. Как сообщало турецкое минобороны, военные погибли в результате нападения боевиков РПК.

В Турции РПК — террористическая организация. Базы организации находятся на территории Иракского Курдистана. Турция периодически проводит здесь как воздушные, так и наземные операции. Вооружённый конфликтс армией у РПК начался в Турции в 1984 году и, после перемирия, возобновился в 2015 году.