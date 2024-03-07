Вашингтон, 7 марта, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Даже в случае членства Украины в НАТО это не гарантирует Киеву защиту войск других стран — членов альянса. Такое мнение 5 марта высказал профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для журнала Foreign Policy.

President Of Ukraine/Global Look Press

«Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован», — отметил он.

Эксперт уточнил, что США выступают за широкую интерпретацию пятой статьи, согласно которой страны — участницы альянса в такой ситуации действуют «так, как посчитают нужным».

По словам Уолта, это совершенно не означает, что государства — участники НАТО обязаны применять войска для защиты другой страны.

Нынешняя позиция стран Запада, заключающаяся в отказе от прямого участия в конфликте с Россией, может сохраниться и в случае принятия Украины в НАТО, заметил он.

«НАТО — это вовсе не волшебный щит», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак заявил, что Украина хочет получить приглашение в НАТО во время саммита альянса в Вашингтоне. В противном случае, по его утверждению, это якобы может привести к эскалации на Ближнем Востоке и в других регионах.

Журнал Foreign Policy 31 января написал, что США и ФРГ стараются отложить начало процесса вступления Украины в альянс. По мнению журналистов издания, Вашингтон и Берлин считают преждевременным начинать процесс принятия Киева в военный блок до окончания конфликта.

Президент России Владимир Путин 14 декабря 2023 года заявил, что к украинскому конфликту в том числе привело стремление НАТО добраться до российских границ. Глава государства напомнил, что к этому также привели антиконституционный переворот в Киеве и его военные действия на территории Донбасса.