Чита, 7 марта, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В Забайкальском крае вынесли обвинительный приговор военному Петру Баранову за уклонение от службы. Об этом 7 марта сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Военнослужащий с целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы, желая провести время с семьёй, без уважительных причин, 24 июля 2022 года самовольно оставил место службы», ― говорится в публикации суда в Telegram-канале.

При этом, узнав в апреле 2023 года, что в отношении него проводится доследственная проверка, мужчина сам явился в военный следственный отдел.

Борзинский гарнизонный военный суд приговорил Баранова к шести годам заключения. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля жителя Украины приговорили к тюрьме за уклонение от призыва, хотя он являлся в военкомат 16 раз. По материалам дела, в июне 2023 года мужчину сочли годным к военной службе. На суде обвиняемый заявил, что с июня по ноябрь 2023 года получил в общей сложности 18 повесток, но по состоянию здоровья его не брали на службу. 16 раз в часть его возил лично подполковник.

Подсудимый отметил беспорядок в системе военкоматов, но вину признал и раскаялся в содеянном. Его приговорили к четырём годам лишения свободы. Реальный срок заменили на два года испытательного.

В Петропавловске-Камчатском суд вынес приговор в отношении 23-летнего местного жителя, который уклонялся от прохождения службы в армии по призыву. Мужчина не прибыл по повестке на призывной участок, при этом оснований для отсрочки или освобождения от службы в армии у него не было. Он начал скрываться от сотрудников военного комиссариата. Суд назначил уклонисту штраф.

Омский гарнизонный военный суд 29 февраля вынес приговор военнослужащему Сергею Баранову, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части и покушении на распространение крупной партии наркотиков. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.