Сана, 7 марта, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Эсминец Военно-морских сил Индии «Калькутта» успешно эвакуировал экипаж судна, ранее атакованное ракетой или беспилотником йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) в Аденском заливе. Об этом 7 марта сообщила газета Times of India.

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По информации издания, это произошло 6 марта, когда шедшее под флагом Барбадоса либерийское судно True Confidence загорелось и стало тонуть после атаки хуситов.

Отмечается, что экипаж судна сообщил о трех погибших и как минимум четырёх раненых, трое из которых были в критическом состоянии. При этом судно получило значительный ущерб.

Прибывший на место эсминец ВМС Индии снял с борта судна с помощью палубного вертолёта и лодки 21 человека, включая одного индийца. Медицинская бригада военного корабля оказала необходимую помощь пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта агентство Reuters сообщило, что три моряка пропали без вести и четверо получили ранения в результате атаки на судно True Confidence у берегов Йемена. Отмечалось, что инцидент произошёл в 11:40 мск в 54 морских милях от Адена и после него судно загорелось и начало дрейфовать.

Позднее в этот же день пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о гибели гражданских лиц при ударе хуситов по судну True Confidence. По её словам, подвергшееся нападению судно не принадлежит США.