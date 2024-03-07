Москва, 7 марта, 2024, 09:36 — ИА Регнум. Эскалация конфликта на Украине может перерасти в крупномасштабную войну в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий. В своей концептуальной статье, опубликованной журналом «Военная мысль», издаваемом Минобороны РФ, он также не исключил вероятности интенсивного втягивания России в новые военные конфликты. Поскольку Запад ставит своей целью «стратегическое поражение» России, требования к российской системе военной безопасности должны быть повышены, считает Зарудницкий.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Куда клонит НАТО?

Рассматривая различные варианты развития ситуации, Владимир Зарудницкий в первую очередь подчеркнул: завершение конфликта на Украине не будет означать окончания конфронтации России и Запада. Дело в запущенном процессе трансформации существующего мироустройства: сопряжённый с ним с рост противоречий фактически всегда приводит к применению военной силы, пояснил начальник академии Генштаба ВС РФ.

В условиях, когда США и их западные союзники стараются любыми методами сохранить свою гегемонию, ставшую способом их существования за счёт остального мира, поставлена конкретная цель — нанести России «стратегическое поражение», считает Зарудницкий.

По его словам, эскалация украинского конфликта может усилится, начиная от расширения участников «прокси-сил», используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе.

С статье в издаваемом Минобороны РФ журнале «Военная мысль», копия которого имеется в распоряжении «РИА Новости», также обозначена цель военной агрессии НАТО и Евросоюза: всемерное ослабление России, ограничение её суверенитета и разрушение территориальной целостности.

В этой связи российский генерал среди прочего подчеркнул, что защита государства не может исчерпываться только военными мерами — требуется консолидация усилий всего общества, институтов и органов госвласти. А учитывая складывающуюся обстановку и динамичное формирование новых угроз военной безопасности, некоторые тенденции изменения системы обеспечения военной безопасности целесообразно реализовать уже на современном этапе, — отметил Владимир Зарудницкий.

Сценарии нападения на Россию

Против России могут развернуть как наземную, так и воздушно-морскую операцию с применением массированных ракетно-авиационных ударов, отмечалось 5 марта в другой статье журнала «Военная мысль».

Также заявлено, что иностранные специалисты стремятся создать объединённые оперативные формирования (ООФ), включающие межвидовые компактные, высокомобильные многосферные группировки войск. Их цель — поражение административно-политической и военно-промышленной инфраструктуры противника в кратчайшие сроки.

Поскольку наиболее ожидаемыми формами применения ООФ заявлены воздушные и воздушно-космические наступательные операции, то в статье сказано о необходимости оснащения российских Воздушно-космических сил (ВКС) новыми и модернизированными образцами авиационных комплексов и системами вооружения.

По мнению авторов публикации, необходимо выработать новые взгляды на организацию боевого применения авиационных сил как в мирное, так и в военное время.

Реакция экспертов

На фоне обсуждения странами НАТО и Евросоюза возможности отправки войск на Украину, инициированного с подачи президента Франции Эммануэля Макрона, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом будет неизбежен.

Такого же мнения придерживается и член Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, Макарон сделал новый шаг к развязыванию мировой войны.

«Это безрассудное и безответственное заявление приближает НАТО непосредственно к войне с Россией. Это еще один очень серьёзный шаг фактически к развязыванию новой мировой войны», — сказал Цеков в интервью «РИА Новости» в коне февраля.

О том, что Соединённые Штаты Америки не намерены отправлять войска на Украину и повышать уровень боеготовности своих ядерных сил, заявил 5 марта в ходже брифинга заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер.

Вместе с тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье 1 марта прямо сказал: на Украине присутствуют не только иностранные наёмники, но и кадровые офицеры стран Запада, среди которых есть англичане, французы.