Москва, 7 марта, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Семь московских пищевых предприятий представили свои товары в ОАЭ. Такую бизнес-миссию организовал центр поддержки экспорта «Моспром». Столичная продукция заинтересовала партнеров из стран Персидского залива.

(сс) sam volodi Дубай

«В рамках бизнес-миссии в Дубае семь столичных производителей провели более 90 встреч с профильными ведомствами, бизнес-структурами, профильными ретейлерами и дистрибьюторами из ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака», — отметил глава московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что производители обсудили экспорт своей продукции и перспектива открытия в дружественных странах предприятий.

Несколько предложений об открытии производства в Саудовской Аравии и Дубае получила компания Philosophia de Natura, изготавливающая джем, мармелад и соусы. Дубайский медцентр заинтерели поставки бульонов ProBulion.

Также российские производители провели с партнерами переговоры о тестовых поставках в Ирак, Саудовскую Аравию и ОАЭ сладостей от компаний «Добрынинский», «Черемушки» и рыбных продуктов от «Русского рыбного мира».

Ранее стало известно, что московский производитель поставит автоматизированные системы радиационного контроля (АСРК) для атомной электростанции в Турции