Симферополь, 7 марта, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Идея создания украинскими властями военной администрации в Крыму не что иное, как проявление идиотизма. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Vladimir Baranov / Global Look Press

«Иначе чем дурдом и идиотизм их виртуальную инициативу и не назовёшь. Такое впечатление, что в украинской власти — одни фантазёры», ― сказал в беседе с «РИА Новости» парламентарий.

По его словам, в парламенте Украины засели люди, страдающие помутнением разума и деградацией. Шеремет добавил, что они смогут увидеть Крым только из окна тюремной камеры. При этом, указал депутат, желающим потрудиться на благо российского Крыма, которых так много на Украине, самое место в трудовых лагерях для военных преступников.

Ранее украинские СМИ сообщили, что правительство Украины одобрило проект закона о создании в Крыму и Севастополе полновластных военных администраций.

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал подобные действия со стороны Украины проявлением психоза.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил 1 января о том, что в 2024 году украинская армия будет активно действовать с целью изоляции Крыма и переключится на оборону на востоке. По его словам, Крым и Чёрное море будут «центром притяжения» усилий ВСУ. Украинский лидер назвал будущую операцию против Крыма «примером для всего мира».

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что киевскому режиму стоит забыть о претензиях на полуостров. Он напомнил, что одна из целей специальной военной операции, по сути, — это признание российского статуса Крыма на международной арене. Чем быстрее на Украине поймут, что Крым и в целом возможность противостоять России или пытаться навредить ей для них закрыта, тем лучше будет для всех, сказал Аксёнов.

Журналисты издания Responsible Statecraft отметили, что киевский режим остаётся непоколебимым в своих намерениях вернуть «утраченные территории, включая Крым», но у ВСУ нет шансов этого сделать. Поэтому Киеву лучше остановить вооружённый конфликт сейчас, пока Украину не настиг крах.

Американский журналист Такер Карлсон уверен, что возвращение Крымского полуострова Украине никогда не произойдёт, так как это «безумие» и те, кто заявляет о подобном являются детьми, которые не разбираются в регионе.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что передача полуострова а в состав Украинской ССР в 1954 году является преступным актом, никакой целесообразности у этого решения не было.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года. Участие в голосовании приняли более 84% избирателей, за возвращение в состав России высказались более 96% из них. При этом власти Украины продолжают считать полуостров своей территорией, над которой «временно» утрачен контроль.