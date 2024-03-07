Москва, 7 марта, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Три тысячи новых электровелосипедов пополнят в этом сезоне московский велопрокат. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, ближайшие два года велопрокат будет закупать по три тысячи электровелосипедов ежегодно.

Pulux11 Велопрокат

«Прокатные станции сервиса «Велобайк» есть практически во всех районах столицы, в том числе за пределами МКАД, а также в подмосковной Балашихе», — заявил Сергей Собянин. Он отметил, что востребованность велопроката постоянно растет. «В 2015 году прокатные велосипеды использовали в среднем 3 тыс. раз в сутки, а в 2023-м их брали в четыре раза чаще», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Столичный велопрокат является одним из крупнейших в мире, сообщил Собянин. Он напомнил о новинке прошлого велосезона — электровелосипедах нового поколения, для которых не требуются специальные станции. У москвичей появилась возможность взять и оставить их на любой городской парковке для самокатов и велосипедов.

Как сообщил мэр Москвы, в планах — локализация сборки велосипедов для городского проката в столице.