Лас-Вегас, США, 7 марта, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Российский защитник хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов перешёл в команду «Калгари Флэймз» в ходе трёхстороннего обмена. Об этом 6 марта сообщила на сайте Национальная хоккейная лига (НХЛ).

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Кроме того, «Флэймз» получили право выбора в первом раунде драфта 2025 года и драфт-пик третьего раунда.

В «Вегас» отправился защитник «Калгари» Ноа Хэнифин, также «Голден Найтс» получили права на российского нападающего Михаила Воробьева, играющего в петербургской команде СКА.

В обмене также участвовала команда «Филадельфия Флайерз», получившая право выбора в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года.

После обмена 26-летний российский защитник подписал с «Калгари» соглашение сроком на два года с зарплатой в 1,25 миллиона долларов за сезон. Мироманов начал играть за «Вегас» с сезона-2021/22 и на данный момент провёл в НХЛ 29 матчей, набрав в них семь (два гола + пять результативных передач) очков.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года «Вегас» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ «Голден Найтс» обыграли «Флориду» со счётом 9:3. В победном матче одну шайбу на свой счёт записал российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев.