Красноярск, 7 марта, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Восемь пострадавших в результате аварии на ТЭЦ в городе Шагонаре (Тыва) доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу, состояние двоих крайне тяжёлое, сообщил 7 марта журналистам помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

СУ СК России по Республике Тыва

«Двое из них по-прежнему в крайне тяжёлом, шесть — в тяжёлом состоянии», — сообщил Кузнецов.

По словам помощника министра здравоохранения, больным не стало хуже от транспортировки. Бригады федерального центра медицины катастроф благополучно доставили их в Красноярск. Красноярские врачи получат телемедицинские консультации со специалистами ведущих федеральных центров Минздрава.

Кузнецов также сообщил, что ещё семь пострадавших находятся в состоянии средней тяжести. Их лечат в больницах Кызыла, глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание помощи пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 марта на ТЭЦ в Шагонаре прогремел взрыв и начался пожар. Пострадали 23 человека, 15 человек госпитализировали. Как сообщили в Следственном комитете России, произошёл хлопок угольной пыли.

В Шагонаре отключили центральное отопление. В Тыве ввели режим чрезвычайной ситуации. МЧС РФ 7 марта сообщило, что в Тыву доставят две модульные котельные для помощи в восстановлении теплоснабжения.