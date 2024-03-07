Париж, 7 марта, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Новая оборонная стратегия Европейского союза, которая позволяет покупать оружие от лица стран — участниц объединения, является отражением личных интересов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение 6 марта высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

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«Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование «от нашего имени»! <…> Остерегайтесь европейской армии!» — написал он.

Французский политик усомнился в том, что ЕС действительно будет учитывать интересы государств и их граждан при принятии решений военного характера. По мнению Филиппо, новая оборонная программа ЕС служит личным интересам главы ЕК.

«Урсула уже думала, что она королева Европы, теперь она думает, что она предводительница армий!» — отметил он.

По словам политика, у каждого государства на первом месте должна стоять национальная независимость. Филиппо также призвал не поддерживать стремления фон дер Ляйен, а способствовать сохранению мира.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля глава ЕК заявила, что в марте предложит стратегию военной промышленности Евросоюза с ростом военного производства на 20%. По её словам, странам — членам сообщества нужно увеличить затраты на военные нужды.

Еврокомиссия 5 марта представила стратегию военной промышленности ЕС, в которую входит закупка не менее 40% оборонного оборудования на совместной основе к 2030 году. Также в документе предлагается подключить к этой стратегии Украину.

Ранее в этот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожаловался на нехватку финансирования оборонной индустрии ЕС. Он назвал этот вопрос фундаментально важным для удовлетворения существующего спроса на оружие.