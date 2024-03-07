Воронеж, 7 марта, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области отменили, сообщил 7 марта губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Global Look Press

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — сообщил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, два с половиной часа назад Гусев объявил об опасности атаки беспилотников в регионе со стороны Украины.

Губернатор отметил, что жителям региона нужно следить за оповещениями официальных ведомств. Воронежцы должны, пока действует опасность БПЛА, быть готовы быстро перейти в помещение без окон, если человек находится на улице, ему следует укрыться в здании, подземном переходе или подземной парковке.

Минобороны России 6 марта сообщило о двух сбитых в Воронежской области украинских дронах самолётного типа. Об этом также сообщал Гусев.