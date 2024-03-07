Пекин, 7 марта, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Власти Китая собираются предлагать больше своих решений для урегулирования глобальных проблем. Об этом 7 марта заявил на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент Китая) министр иностранных дел КНР Ван И.

РИА Новости / Анна Раткогло

По его словам, Пекин твёрдо придерживается независимой мирной внешней политики и решительно защищает государственный суверенитет и национальное достоинство Китая.

Ван И уточнил, что Китай намерен осуществлять поддержку честности и справедливости и претворять в жизнь «настоящую многосторонность», продвигая демократизацию в международных отношениях.

«Мы будем содействовать взаимовыгодному сотрудничеству и твердо отстаивать цели китайской дипломатии. Будем неуклонно следовать по пути единства и сотрудничества, активно предлагать больше китайских планов для урегулирования в региональных горячих точках и решения глобальных проблем», — сказал глава МИД КНР.

Он добавил, что Китай готов предоставлять больше общественных благ, которые будут способствовать миру и развитию во всём мире, а также давать миру новые возможности с помощью своего развития.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта из опубликованного социально-экономического плана развития КНР на 2024 год стало известно, что Китай намерен продолжать выступать за создание равноправного и многополярного мира. Кроме того, китайская сторона намерена продолжать содействовать формированию нового типа международных отношений.

Ван И 7 марта отметил, что Китай и Россия создали новый образец отношений между крупными странами на основе коренных интересов народов двух государств. По его словам, отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая вступили на новый этап развития на фоне углубления двустороннего политического доверия.