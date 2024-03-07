Москва, 7 марта, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Боевые действия в зоне украинского конфликта могут спровоцировать крупномасштабную войну в Европе, написал в своей концептуальной статье в журнале «Военная мысль» начальник академии Генштаба Вооружённых сил (ВС) России генерал-полковник Владимир Зарудницкий.

РИА Новости / Алексей Куденко

«Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников «прокси-сил», используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе», — считает он.

Зарудницкий отметил, что завершение противостояния на Украине не приведёт к окончанию конфронтации России и Запада. Генерал-полковник пояснил, что такая ситуация связана с происходящей трансформацией мироустройства.

Начальник академии Генштаба напомнил, что Запад планирует нанести России стратегическое поражение, чтобы сохранить свою гегемонию. По мнению Зарудницкого, в связи с этим возрастают требования к российской системе военной безопасности.

Для улучшения этой системы генерал-полковник предлагает привести её в соответствие с масштабами и типами угроз. Кроме того, начальник академии Генштаба считает нужным перейти к модульному принципу в реализации мер обеспечения военной безопасности.

Он подчеркнул, что защиту государства нельзя ограничивать только военными мерами и необходима консолидация всей страны. Помимо этого, Зарудницкий выступает за то, чтобы сместить приоритет национальной безопасности в сферу обеспечения военной обороны.

Ещё одной тенденцией, без которой, по мнению генерал-полковника, нельзя обойтись, является повышение оперативности и централизации управления системой обеспечения военной безопасности. Автор статьи также выступает за повышение значимости потенциала дружественных стран в решении задач военной безопасности России.

Как сообщало ИА Регнум, 18 февраля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предположил, что власти ЕС намерены вступить в войну против России. Он написал, что на это указывают антироссийские высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. Филиппо считает, что заявления главы ЕК направлены на оправдание вступления Европы в конфликт.

22 января профессор Станислав Белень выразил мнение о том, что Украина снова станет местом боевых действий уже после завершения действующего конфликта. Он также назвал напрасными обещания о помощи в восстановлении, которые ранее Запад дал Киеву.