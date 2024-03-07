Москва, 7 марта, 2024, 08:13 — ИА Регнум. В Тыву доставят две модульные котельные для помощи в восстановлении теплоснабжения в Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ. Самолёт Ил-76 МЧС России с оборудованием вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Кызыл. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС 7 марта.

МЧС Республики Тыва

«На борту ― две модульные котельные для обеспечения населения и соцобъектов города Шагонара теплом и горячей водой», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее по поручению главы МЧС России Александра Куренкова в регион направили санитарный борт для эвакуации пострадавших и самолёты с оборудованием для обеспечения теплоснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, сообщение о взрыве в котельной ТЭК-4 в городе Шагонаре в Улуг-Хемском районе поступило в ЕДДС в 08:49 (04:49 мск) 6 марта. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади 50 кв. м. Здание ТЭЦ оцепили.

Позднее сотрудники противопожарной службы ликвидировали открытое горение. Из горящего здания котельной удалось спасти четырёх человек. К ликвидации возгорания привлекли свыше 170 специалистов, задействовали 40 единиц техники.

В МЧС сообщили о 15 пострадавших и эвакуации 21 человека. Позднее в пресс-службе администрации региона сообщили о 16 пострадавших. По предварительным данным, все они сотрудники предприятия. Затем стало известно о 18 пострадавших. Их доставили в Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр.

По уточнённым данным, пострадали 23 человека. Состояние двоих из 15 госпитализированных после аварии на ТЭЦ врачи оценили как крайне тяжёлое.

В республике после ЧП на ТЭЦ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности и нарушении требований безопасности.

По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошёл хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. Причиной ЧП могло стать скопление угольных газов.

В связи с инцидентом в городе отключили центральное отопление. К нему подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, в которых проживает около 4000 человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителя. Подачу теплоснабжения обещали запустить после окончания восстановительных работ.