Кызыл, 7 марта, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительным оборудованием, тепловыми пушками и обогревателями вылетел из Новосибирской области в Тыву, где произошёл пожар на Шагонарской ТЭЦ. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

Уточняется, что спецборт МЧС вылетел в город Кызыл с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями, предназначенными для жителей пострадавшего в результате пожара на ТЭЦ Шагонара.

«Всё оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, жилых домов и внутренних теплосетей», — уточняется в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что состояние двоих из 15 госпитализированных после аварии на ТЭЦ в Шагонаре в Тыве врачи оценивали как крайне тяжёлое. В Кызыл вылетели бригады Федерального центра медицины катастроф, чтобы оказать пострадавшим помощь на месте, а также спецборт, который доставит в Москву пострадавших при пожаре.

Авария в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошла рано утром 6 марта. Прогремел взрыв в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. В результате аварии травмы получили 23 человека, госпитализация потребовалась 15 пострадавшим.

В Шагонаре в связи со случившимся отключили центральное отопление. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.