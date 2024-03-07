Пекин, 7 марта, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика и Российская Федерация создали новый образец отношений между крупными странами. Об этом в ходе пресс-конференции на полях 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва заявил глава МИД Китая Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Ван И

«Поддержание и развитие китайско-российских отношений — это стратегический выбор, сделанный двумя сторонами на основе коренных интересов народов двух государств», — указал дипломат.

Ван И подчеркнул, что отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, которых придерживаются президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, вступили на новый этап развития, в то время как двустороннее политическое доверие продолжает углубляться.

Также глава китайского внешнеполитического ведомства напомнил, что по итогам 2023 года объём торговли между Россией и Китаем достиг рекордного уровня, превысив отметку в 200 миллиардов долларов. По его словам, этот показатель демонстрирует устойчивость перспектив взаимовыгодного сотрудничества.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Ван И в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что активно развивающиеся отношения России и Китая способствуют поддержанию стабильности как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и во всём мире. При этом он добавил, что сотрудничество РФ и КНР не является альянсом и не нацелено против третьих стран, а отношения Москвы и Пекина — это образец взаимодействия между ведущими державами.