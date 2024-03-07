Наступивший, 743-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новыми попытками атак украинскими беспилотниками на российские территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Так, в ночь на 7 марта дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области. Ещё три и два дрона уничтожены над территориями Брянской и Тульской областей соответственно, информирует 7 марта Минобороны.

Ранее о том, что над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом силами ПВО сбиты два вражеских дрона, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил глава региона.

Опасность атаки БПЛА объявлялась в Воронежской области. Дважды за ночь о ракетной опасности извещал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Тем временем непосредственно в зоне СВО артиллеристы группировки войск «Запад» ведут круглосуточную охоту за расчетами и танками Вооруженных сил Украины (ВСУ). С расстояния до 30 километров уничтожаются вражеские укрепления фортификационные сооружения, в том числе заглубленные командные пункты противника, сообщили в Минобороны.

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За высокую точность и дальность стрельбы воины-артиллеристы называют гаубицу снайперским оружием.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.