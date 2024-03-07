Ниамей, 7 марта, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера создали объединенные силы для борьбы с террористическими группировками в регионе африканского Сахеля, сообщила 6 марта радиостанция RFI.

Marines.mil Солдаты в Африке

Об этом решении представители стран объявили на заседании Совета начальников штабов стран — членов Альянса государств Сахеля (АГС) в Ниамее (Нигер). Начальник штаба Вооруженных сил этой страны генерал Мусса Салау Барму отметил, что объединенные силы начнут действовать в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании Альянса государств Сахеля. Это объединение появилось для организации коллективной безопасности в регионе.

В конце января все три страны приняли совместное решение как можно быстрее выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигер пояснили этот шаг тем, что организация якобы находится под влиянием иностранных держав.

Кроме того, они считают, что ЭКОВАС превратилась в угрозу для стран, входящих в указанное экономическое объединение.