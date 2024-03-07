Филадельфия, США, 7 марта, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Как минимум восемь школьников старших классов пострадали в результате стрельбы, которую открыли неизвестные на остановке автобуса в американском городе Филадельфия. Об этом 6 марта сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Уточняется, что стрельба произошла днём 6 марта в северо-восточной части города. По данным комиссара полиции Кевина Бетеля, подростки в возрасте от 15 до 17 лет ждали автобус на остановке, когда из припаркованного рядом автомобиля вышли три вооружённых человека и открыли стрельбу.

Всего неизвестные злоумышленники сделали более 30 выстрелов. Один из пострадавших, мальчик 16-ти лет, получил девять огнестрельных ранений и находится в критическом состоянии. Ещё семеро пострадавших, шесть мальчиков и девочка, госпитализированы в стабильном состоянии.

Открывшие стрельбу по детям злоумышленники разыскиваются полицией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что обвинения в непреднамеренном убийстве предъявлены властями американского штата Миссури двум мужчинам по делу о стрельбе во время парада в Канзас-Сити. Стрельба началась на фоне конфликта, произошедшего между двумя группами людей, находившихся на параде во время празднования финала очередного сезона в американском футболе. Жертвой происшествия стала женщина, мать двоих детей и ведущая на местном радио. Ещё 29 человек получили ранения.

Также сообщалось, что двое полицейских и пожарный-фельдшер погибли в результате стрельбы в Бернсвилле в американском штате Миннесота. Полиция и спасатели прибыли по звонку в экстренную службу в частный дом, где вооруженный преступник забаррикадировался, взяв в заложники семью. Преступник, открывший огонь, погиб. Ещё несколько офицеров полиции получили ранения.