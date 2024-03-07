Газа, Палестина, 7 марта, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Палестинское радикальное движение ХАМАС больше не видит смысла продолжать переговоры о прекращении огня в секторе Газа, поскольку многочисленные попытки прийти к соглашению не дали результатов. Об этом в интервью панарабскому спутниковому телеканалу Al Mayadeen заявил член политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

Иван Шилов ИА Регнум ХАМАС

«Если нет чётких ответов, мы не можем продолжать ходить по кругу», — указал он. По его словам, Израиль стремится достичь временного перемирия для того, чтобы «перевести дух и усугубить гуманитарный кризис» в регионе.

При этом Хамдан отметил, что ХАМАС изначально понимал, что подготовленный в Париже проект соглашения о прекращении огня в секторе Газа на самом деле является временным перемирием. По его словам, такое развитие ситуации противоречит представлениям ХАМАС о завершении конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта издание The New York Times со ссылкой на источник сообщило, что ХАМАС отклонило предложенную Соединёнными Штатами Америки в Париже формулу обмена с Израилем заложников на заключённых. Согласно этой формуле, предполагалась, что ХАМАС освободит 40 израильских заложников, в то время как Тель-Авив отпустит порядка сотен палестинских заключённых из израильских тюрем.

В начале года телеканал Al-Arabiya сообщил, что руководство палестинского движения приняло решение о прекращении любых переговоров по освобождению заложников после взрыва в их офисе в Ливане, в результате которого погиб заместитель главы политбюро Салех аль-Арури.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции 17 февраля заявил, что урегулирование конфликта в секторе Газа возможно лишь через прямые переговоры между сторонами без каких-либо предварительных условий. При этом в том же выступлении глава правительства подчеркнул, что Израиль будет продолжать вести боевые действия против ХАМАС до полной победы.