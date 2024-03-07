Саратов, 7 марта, 2024, 05:38 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) при столкновении легкового автомобиля и двух минивэнов в Саратовской области погибли три человека. Об этом в ночь на 7 марта сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В результате ДТП водитель и два пассажира в автомашине «Лада Гранта» от полученных травм скончались на месте происшествия. 5 человек из автомашин «Тойота» были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госавтоинспекции.

Отмечается, что ДТП произошло в Петровском районе около 01:40 по местному времени (00:40 мск), вблизи села Тарумовка. На данный момент прибывшие на место автоаварии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта в результате дорожно-транспортного происшествия в подмосковной Кашире погибли три человека, ещё двое пострадали. В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области уточнили, что авария произошла в 04:40 на 121-м километре трассы Р-22 «Каспий».