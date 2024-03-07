Пхеньян, 7 марта, 2024, 05:16 — ИА Регнум. Место проведения учений в Северной Корее посетил лидер страны Ким Чен Ын и распорядился нарастить интенсивность по повышению боеготовности военнослужащих. Об этом 7 марта сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын

Глава Северной Кореи посетил 6 марта крупную базу Корейской народной армии на западе страны. Ким Чен Ын осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими манёврами военных частей. Северокорейский лидер указал, что армия должна предъявлять к себе самые строгие требования, чтобы сдерживать врагов подавляющей силой и срывать малейшие попытки развязывания войны.

«Наша армия должна предъявлять к себе самые строгие требования и постоянно наращивать практические учения для быстрого повышения боевой подготовки в целях обеспечения полной готовности к войне в соответствии с изменениями и ее современными формами», — отметил Ким Чен Ын.

Глава Северной Кореи указал, что вооружённые силы страны должны начать на всех уровнях бурный период ускорения подготовки к войне с учётом нынешней ситуации. Ким Чен Ын выразил удовлетворение тем, как проходят учения, и высоко оценил боевой дух военнослужащих.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын в начале февраля, руководство страны подвело итоги раскола корейского народа и пришло к выводу, что Южная Корея является главным врагом, чью территорию, возможно, придётся оккупировать в случае чрезвычайной ситуации. Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян без колебаний мобилизует все возможности, если кто-либо применит силу в отношении КНДР.

В конце января в Пхеньяне снесли монумент «Арка Воссоединения», символизирующий перемирие между КНДР и Южной Кореей. Перед этим Ким Чен Ын назвал памятник бельмом на глазу.

Северокорейский лидер 10 января назвал Южную Корею главным врагом КНДР. Он призвал продолжать укреплять оборонные возможности страны. При этом глава Северной Кореи подчеркнул, что Пхеньян не собирается нападать, но и избегать войны не будет.