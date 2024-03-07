Симферополь, 7 марта, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Создание властями Украины крымской военной администрации является не чем иным, как проявлением психоза. Об этом заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Позиция украинского кабмина — виртуальное управление. Налицо явный психоз — грубое искажение реальности. Такое лечить надо. С таким же успехом они могут создать свои военные администрации в любой другой точке мира или даже Солнечной системы», — указал Шонус в беседе с «РИА Новости» в четверг, 7 марта.

Также он предположил, что подобные заявления со стороны властей Украины рассчитаны в первую очередь на украинских граждан, чтобы и дальше продолжать внушать им заведомо ложную информацию о территориальных успехах.

Ранее украинские СМИ сообщали, что правительство Украины одобрило инициативу о создании в Республике Крым и Севастополе военных администраций.

Как передавало ИА Регнум, накануне глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в республике установят личности всех лиц, причастных к энергетической блокаде полуострова со стороны Украины. По его словам, решение об энергоблокаде полуострова принималось правительством Украины в период, когда пост президента страны занимал Пётр Порошенко.