Вашингтон, 7 марта, 2024, 04:43 — ИА Регнум. Три человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате атаки хуситов из правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» на сухогруз в Аденском заливе. Об этом 6 марта сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Ракета попала в судно, и международная команда сообщила о трех жертвах и не менее четырех пострадавших, три из которых находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х (бывший Twitter).

Целью атаки хуситов стал принадлежащий Либерии корабль True Confidence, который шёл под флагом Барбадоса. По нему выпустили противокорабельную баллистическую ракету. Уточняется, что судно получило значительные повреждения.

За последние двое суток, по данным CENTCOM, это уже пятый случай нападения на судно со стороны йеменских хуситов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как уточнили в Белом доме, атакованное хуситами в Аденском заливе судно не принадлежит США.

Три моряка пропали без вести и четверо получили ранения после атаки хуситов у берегов Йемена на балкер True Confidence, следующий под флагом Барбадоса. После ударов судно загорелось и легло в дрейф. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» подтвердили атаку на судно у Баб-эль-Мандебского пролива. Представители хуситов настаивали на том, что судно было американским.