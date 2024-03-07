Вашингтон, 7 марта, 2024, 04:30 — ИА Регнум. До 15 млн нелегальных мигрантов могли проникнуть на американскую территорию за время работы Джо Байдена на посту главы Белого дома, заявил спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон на брифинге 6 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Мигранты. США

Он уточнил, что такую оценку поддерживают некоторые политики в Соединённых Штатах.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября 2022 года газета The Washington Times писала, что с начала правления Джо Байдена в США, с января 2021 года по октябрь 2022 года, в стране поселилось ещё 1,8 млн нелегальных мигрантов. Журналисты ссылались на организации, занимающиеся вопросами миграции в стране.

В январе 2024 года губернаторы 25 американских штатов обвинили Джо Байдена в нежелании защищать границу Соединённых Штатов. Все 25 политиков представляют Республиканскую партию. Они заявили, что Байден и его администрация сделали США полностью уязвимыми перед небывалым потоком нелегальных мигрантов, проникающих через границу с Мексикой.

Власти штата Техас объявили о «вторжении» в связи с проникновением нелегалов на свою территорию. Руководство штата также заявило о праве региона на самозащиту, поскольку федеральные власти США не смогли справиться с задачей по охране границы.

Национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы США и Мексики, запретив к нему доступ агентам федеральной пограничной службы Соединённых Штатов.