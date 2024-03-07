Магадан, 7 марта, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Огнеборцы локализовали пожар, вспыхнувший в ночь на 7 марта в складском помещении со стройматериалами в Магадане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Пожар на складе стройматериалов в Магадане локализован», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Возгорание произошло на складе стройматериалов на улице Пролетарская, 239. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, ранее в МЧС России сообщили, что площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. Для тушения пожара привлекли 45 огнеборцев и 11 единиц специальной техники.