Курск, 7 марта, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Сигнал ракетной опасности отменён в Курской области. Об этом 7 марта сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности», — написал глава Курской области.

Предупреждение о ракетной опасности действовало на территории региона более трёх часов. Губернатор Курской области рекомендовал гражданам укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон, например в коридоре или ванной. Тем, кто находится на улице, рекомендовано зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Курской области объявлена ракетная опасность. Запущена система оповещения населения.

Утром 6 марта Старовойт сообщил о двух ударах по складу ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе, нанесённых беспилотниками украинской армии. Обошлось без пострадавших, произошло возгорание резервуара с топливом.

Днём 6 марта средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили два беспилотника украинской армии в небе над Белгородской и Курской областями.