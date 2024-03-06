Вашингтон, 7 марта, 2024, 02:04 — ИА Регнум. Палата представителей Конгресса США приняла большинством голосов законопроект о частичном финансировании американского правительства, сообщается на сайте законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Документ предполагает выделение $460 млрд. За него проголосовали 339 конгрессменов. Ещё 85 членов палаты выступили против.

Средства, которые заложены в законопроекте, будут предоставлены ряду министерств и ведомств, курирующих такие направления как сельское хозяйство, торговля, правоохранительная деятельность, наука, энергетика, транспорт и развитие территорий. Их финансирование заканчивалось 8 марта.

Вопрос финансирования оставшихся шести ведомств, в том числе Пентагона, должно необходимо решить до 22 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января спикер палаты представителей США Майк Джонсон объявил, что общий бюджет правительства США на 2024 год согласован. Его размер составил $1,590 трлн.

1 марта пресс-служба Белого дома проинформировала о том, что президент США Джо Байденподписал законопроект о продлении финансирования работы некоторых американских федеральных ведомств сроком до 8 марта, а других — до 22 марта.