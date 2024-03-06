Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 7 марта, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в шутку назвал сыном участника Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) Деписа Ганприла, который приехал на мероприятие из Уганды. Глава государства произнёс эти слова в ходе общения с участниками ВФМ в «Сириусе».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Представитель Уганды спросил президента о том, чтобы он мог бы посоветовать африканским странам, чтобы те стали лучше взаимодействовать с РФ. Перед тем, как завершить вопрос, Ганприл заявил, что хотел бы стать «сыном» Путина из Африки.

Кроме того, молодой человек отметил, что видит в российском лидере своего наставника. Он добавил, что мечтал бы продолжить общение с президентом РФ.

«Что я могу сказать вам, сынок?.. Хочу обратиться к вам не только как к сыну, но и как к президенту — вы же президент студенческого союза», — сказал Путин.

В конце разговора Путин позвал Ганприла и его друга из Италии на сцену, чтобы сделать совместную фотографию.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 1 марта. В рамках открытия ВФМ Владимир Путин направил своё видеообращение участникам мероприятия. Глава государства напомнил, что Россия трижды проводила такие фестивали.

6 марта президент РФ выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи. Он отметил, что Россия с помощью этого мероприятия стремилась создать для молодых людей условия свободы, творчества и дружбы.