Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 7 марта, 2024, 01:25 — ИА Регнум. Во дворце спорта «Большой» в центре «Сириус» состоялась церемония закрытия Всемирного фестиваля молодёжи. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин, сообщили в пресс-службе ВФМ в среду, 6 марта.

https://t.me/fest2024/1915?single Выступление Владимира Путина на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи

«Как же вам удалось создать этот город молодёжи мира? Как, если такие разные? А видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называет это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни… Это значит, что есть нечто такое, что нас всех роднит между собой», — указал глава государства, выступая с речью перед участниками ВФМ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872204" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Глава Российского государства выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи

Владимир Путин заверил иностранных участников мероприятия, что Россия стала для них другом, и подчеркнул, что двери страны открыты для любых благих начинаний.

«Уверен, у вас будет много успехов. Один из лозунгов сегодняшнего фестиваля — «Начинаем будущее вместе». Будем считать, что будущее началось. Каким оно будет — зависит от вас», — добавил российский лидер.

Также в ходе церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи участники мероприятия присоединились к двум важным традициям: поздравлению женщин в преддверии Международного женского дня (8 марта) и чествованию героев Второй мировой войны и, в частности, Великой Отечественной войны. Сотни участников подняли портреты представителей всех национальностей, сражавших против фашизма.

Для участия в фестивале, стартовавшем 1 марта и объединившем молодёжь со всех уголков планеты, прислали сотни тысяч заявок из 190 стран мира. На следующий день же Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам Всемирного фестиваля молодёжи напомнил, что Россия уже трижды проводила такие молодёжные форумы, и каждый раз они лишь подтверждали, что для молодых поколений нет границ и разделительных линий.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта Владимир Путин прибыл в центр «Сириус», где обратился к участникам ВФМ и допустил, что Россия продолжит проводить подобные фестивали. Также перед участием в церемонии закрытия российский лидер посетил выставку «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодёжи» и пообщался с участниками.