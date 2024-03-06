Вашингтон, 7 марта, 2024, 01:21 — ИА Регнум. Гражданские лица погибли в результате удара йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» по судну True Confidence в Аденском заливе, но оно не принадлежит США. Такое заявление сделала 6 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.

The White House Карин Жан-Пьер

«Сегодня хуситы убили невинных гражданских лиц, продолжив безрассудные атаки против международных торговых судов, что наносит ущерб странам по всему миру. Атакованное ими судно шло под флагом Барбадоса, это принадлежащий Либерии балкер. Это не американское судно, вопреки тому, что утверждают хуситы», — уточнила Жан-Пьер.

Как указала представитель Белого дома, атаки хуситов нарушили международную торговлю и унесли жизни моряков из разных стран, которые просто делали свою работу. Жан-Пьер отметила, что США продолжат принимать меры и рассчитывают на поддержку других стран, чтобы «прекратить эти ужасные нападения».

Пресс-секретарь Белого дома выразила соболезнования родным погибших и ещё раз отметила, что судно не принадлежало США, несмотря на уверения хуситов.

«Вы бы увидели, что мы отреагировали. Не слишком давно, когда трое наших военных были убиты, вы видели, что мы отреагировали», — так заявила Жан-Пьер, поясняя, как поступил бы Вашингтон в случае удара по американскому судну.

Ранее ИА Регнум сообщало, что три моряка пропали без вести и четверо получили ранения после атаки хуситов у берегов Йемена на балкер True Confidence, следующий под флагом Барбадоса. После ударов судно загорелось и легло в дрейф. Помимо информации о пропавших и получивших ожоги, о состоянии 20 членов экипажа и трёх вооружённых охранников ничего неизвестно.

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» подтвердили атаку на судно у Баб-эль-Мандебского пролива. Как указали представители хуситов, судно было американским.