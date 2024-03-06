Вашингтон, 7 марта, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Супруга главы киевского режима Елена Зеленская не сможет присутствовать на выступлении президента США Джозефа Байдена в Конгрессе, хотя и была приглашена. Такое заявление сделала 6 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

The White House Карин Жан-Пьер

«Белый дом действительно пригласил Зеленскую на послание «О положении страны», но она не сможет прийти. Я бы посоветовала обратиться к украинской стороне за разъяснением причин, почему она не сможет», — пояснила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома не комментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что Зеленская, якобы отказалась посетить выступление Байдена из-за того, что должна была сидеть рядом с Юлией Навальной. При этом Жан-Пьер подтвердила, что Навальная получила личное приглашение от президента США, но присутствовать на выступлении американского лидера в Конгрессе не сможет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным газеты The Washington Post, супруга украинского главы отклонила приглашение на выступление Байдена в Конгрессе из-за возможного присутствия там Навальной, которое «вызвало дискомфорт украинцев».

Ещё одной вероятной причиной отказа супруги главы киевского режима присутствовать на мероприятии названо нежелание Киева портить отношения с республиканцами, блокирующими помощь Украине. По мнению автора статьи, присутствие Зеленской на выступлении Байдена могло бы выглядеть как «слишком тесная связь» с действующим американским лидером.

При этом представитель Белого дома пояснил изданию, что Зеленская могла принять решение из-за «конфликтов в расписании».