Москва, 7 марта, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Союз Советских Социалистических Республик (СССР) распался в первую очередь из-за внутренних проблем. Об этом в среду, 6 марта, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Советский Союз прекратил своё существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это прежде всего внутренние причины», — указал глава государства.

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