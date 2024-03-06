Москва, 7 марта, 2024, 00:05 — ИА Регнум. Развитие женских общественных движений в России и роль женщин в политике обсуждались 6 марта в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» в эфире программы «Россия в деталях с Евгенией Стуловой».

Глава комитета по политтехнологиям РАСО, исполнительный директор «Минченко консалтинг» Евгения Стулова вела беседу с членом Совета Федерации от ЛНР, лидером женского движения «Единой России» Дарьей Лантратовой.

Гость студии отметила, что успела несколько раз посетить выставку «Россия». По словам Лантратовой, форум стал постоянным местом встречи для многих людей, общественных деятелей и политиков.

Сенатор выразила мнение о том, что основным смыслом выставки является формирование чувства гордости за Россию у её граждан, что происходит на качественно другом уровне. Она также подчеркнула, что в ходе мероприятия можно за короткое время осмыслить работу множества регионов страны, в то время как реальные поездки по субъектам РФ всегда растянуты во времени.

«Мы уже с коллегами шутим, что все встречи надо назначать не в министерствах, не в Совете Федерации, не в Госдуме, а на выставке «Россия», потому что здесь гораздо проще встретить коллег и собраться всем вместе. Это место встречи, место принятия решений — это уже гораздо более масштабное явление, чем просто выставка», — сказала Лантратова.

Кроме того, член Совета Федерации полагает, что выставка стала мощным стабилизирующим фактором, демонстрирующим достижения России за последние годы.

«Это постоянно новая повестка, постоянная динамика, обмен энергиями. Это безусловно история про стабильность, которая позволяет нам быть уверенным в завтрашнем дне», — пояснила сенатор.

Лантратова указала на постоянное обновление экспозиций выставки-форума. Она также заявила, что выставка, помимо достижений, показывает людей, которыми гордится Россия. Парламентарий, которая представляет ЛНР, отметила, мероприятие даёт возможность посетителям больше узнать о её регионе.

Лантратова также прокомментировала проходящий на базе выставки «Россия». Всероссийский женский форум. Сенатор уточнила, что женское движение «Единой России» уже насчитывает более 140 тысяч участников. Она отметила большую востребованность этой организации в регионах.

«Женские организации друг друга усиливают, а не пытаться завоевать пальму первенства или конкурировать. Есть много разных объединений, каждое занимается своим делом и по-своему прекрасно», — подчеркнула Лантратова.

Парламентарий считает, что причиной усиления женской повестки являются растущие возможностям самореализации женщин в различных сферах жизни. Кроме того, член Совета Федерации, указала на специфику исторического момента, подтолкнувшую женщин к активности.

Сенатор пояснила, что с началом специальной военной операции в России появилось много женщин-лидеров, которые создают объединения, чтобы помогать стране и бойцам на передовой. Лантратова выразила уверенность в том, что растущий опыт и статус женщин, занимающихся общественной деятельностью позволяет им реализовывать себя в политике и получать высокое доверие в регионах.

Евгения Стулова в свою очередь отметила, что новым подходом к женской политике стали «нативные люди». Участники разговора также обсудили роль наставничества в поддержке социальных проектов.

Лантратова сообщила работе партийного проекта «Моя наставница», к которому привлекают студентов. Она добавила, что речь идёт о программе, которая приносит пользу обеим сторонам, поскольку студенты привносят свежий взгляд в опыт своих наставников.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта в Москве состоялось открытие Всероссийского женского форума «Женщины: сохраняем традиции — развиваем Россию». Президент России Владимир Путин направил видеообращение к участникам мероприятия.

В ходе торжественной церемонии открытия прошло вручение премии «По зову женского сердца». Наград удостоились 10 победительниц, добившихся значимых результатов по одному из приоритетных направлений конкурса.