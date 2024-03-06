Москва, 6 марта, 2024, 23:33 — ИА Регнум. В странах Европы, несмотря на иерархию в западном мире, наблюдается стремление к самостоятельности и защите суверенитета, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном фестивале молодёжи 6 марта.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Сейчас мы слышим о том, что Европа уже должна иметь свои собственные вооружённые силы, Европа должна быть более независимой — это же не я говорю, это говорят европейские политики», — указал глава государства.

По словам Путина, подобные тенденции указывают на стремление европейских стран к самостоятельности и к защите своего суверенитета собственными ситами, несмотря на существующую иерархию в западном мире.

Отвечая на вопрос участника из Германии, российский президент предположил, что подобное неизбежно коснётся и ФРГ.

«Нужно набраться терпения и работать над решением текущих проблем», — добавил Путин.

Также на выступлении на ВФМ Владимир Путин заявил, что отношение Запада к странам Африки остаётся несправедливым. Он подчеркнул, что Россия, в свою очередь, готова оказывать поддержку странам африканского континента, даже несмотря на то, что африканские государства ничего напрямую у России не просили.

Как передавало ИА Регнум, Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта. Вечером 6 марта Владимир Путин прибыл в центр «Сириус», где проходит мероприятие, и принял участие в церемонии закрытия фестиваля, в ходе которой отметил, что участники ВФМ фактически создали «город молодёжи мира».