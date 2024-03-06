Рим, 6 марта, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Советский и литовский театральный режиссёр Римас Туминас скончался в возрасте 72 лет в больнице в Италии. Об этом 6 марта сообщил директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Владимир Астапкович/ РИА Новости Режиссёр Римас Туминас

«В реанимации итальянской клиники умер Римас Туминас», — цитирует Крока ТАСС.

Отмечается, что последние годы жизни Туминас боролся с онкологией. Врачи диагностировали у режиссёра рак лёгких в 2014 году.

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в литовском городе Кельме. Он окончил режиссерский факультет ГИТИС в 1978 году, после чего работал в Театре драмы в Вильнюсе, а затем в Театре имени К. С. Станиславского в Москве. В 1990 году он основал и возглавил Малый театр Вильнюса, а в 2007 году стал художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова. В связи с болезнью Туминас в 2022 году покинул посты художественного руководителя Вильнюсского Малого театра и Театра имени Вахтангова

Туминас ставил спектакли и за рубежом, в том числе в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше. Режиссёр получил за свою плодотворную деятельность и большой вклад в развитие театрального искусства множество государственных наград, в том числе он был награждён Орденом Дружбы, Орденом Почёта, Орденом «За заслуги в культуре и искусстве».