Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пошутил про «умную колонку» «Сбера» в ходе беседы, которая состоялась 6 марта во время встречи российского лидера с участниками Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

Светлана Шевченко / РИА Новости

Во время беседы была затронута тема информационных технологий и их перспектив. Отвечая на вопрос о голосовом помощнике на базе информационного интеллекта, Путин с иронией пояснил, что ему не нужна «умная колонка» «Сбера», так как он всегда может связаться с руководителем «Сбера» Германом Грефом.

«А зачем мне «Сбер», если у нас есть руководитель «Сбера», который всегда на связи?» — так пошутил президент России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин прибыл в центр «Сириус», где проходит Всемирный фестиваль молодёжи, где пообщался с участниками мероприятия.

Всемирный фестиваль молодёжи стартовал 1 марта, на следующий день Путин в видеообращении обратился к участникам фестиваля и отметил, что рад приветствовать их на мероприятии, объединившем молодёжь из разных стран. Для участия в фестивале прислали тысячи заявок из 190 стран мира, уточнил глава России.