Краснодар, 6 марта, 2024, 21:49 — ИА Регнум. США, действуя в обход Совбеза ООН, в том числе в Ираке и Югославии, «выпустили джинна из бутылки», так как другие страны решили защищать свои интересы, заявил 6 марта президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в центре «Сириус».

Иван Шилов ИА Регнум

«События в Ираке, допустим. Всё же там делалось без санкций Совета Безопасности ООН. В той же Сирии, в бывшей Югославии <…> Если им [США] позволено, то почему другие страны не могут защищать свои интересы боевыми действиями?» — пояснил Путин во время беседы с молодым человеком из США.

Глава государства также назвал ошибочной внешнюю политику Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединённые Штаты своими же действиями подрывают авторитет доллара.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в ходе выступления на ВФМ также назвал фактом, что США после распада СССР стали сверхдержавой. По его мнению, американские элиты не справились с тем грузом, который на них свалился, и неправильно распорядились монополией на мировое господство.

В декабре 2023 года Путин заявил, что финансовая система, основанная на долларе и евро, а также ведение расчётов только через западные банки и систему SWIFT дискредитированы. Он отметил, что эту систему начали успешно заменять с помощью расчёта в национальных валютах.