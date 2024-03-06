Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, говоря о большом количестве горячих точек на мировой карте, заявил, что любая война — трагедия.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости Президент России Владимир Путин

«Да, действительно, ситуация непростая, и очень много проблем, много горячих точек. Вот у нас рядом с нашими соседями конфликт. Боевые действия идут. Куда же еще проблемнее?» — задался вопросом президент на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи.

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Путин заявил, что, когда люди воюют друг с другом, это всегда трагедия, потому что они получают ранения и погибают.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 8 февраля глава государства отметил, что цель России — прекратить начатую Украиной войну. Путин пояснил, что РФ намерена добиться решения ситуации на Украине путём мирных переговоров, но напомнил, что от переговорного процесса отказалась именно украинская сторона, когда осенью 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал запрещающий ведение каких-либо переговоров с Москвой указ.